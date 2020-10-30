В Измире землетрясение разрушило шесть домов
Анна Светлова
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В турецком Измире землетрясение магнитудой 6,6 разрушило по меньшей мере шесть жилых домов. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на МВД Турции.
«В результате землетрясения в районах Борнова и Байраклы в городе Измир разрушены шесть жилых зданий», — говорится в сообщении.
Известно, что некоторых жителей эвакуируют из-за трещин в ряде зданий по всему Измиру.
Отмечается, что толчки почувствовали жители и других городов, в том числе в Стамбуле. Информации о жертвах не приводится.
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