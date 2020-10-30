В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море, передает Геологическая служба США.

Уточняется, что эпицентр находился в 34 км к от турецкого города Измир и в 14 км от греческого населенного пункта Неон-Карловаси. Глубина очага составила 10 км.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов, сообщили местные власти. Отмечается, что землетрясение почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.

По информации греческих СМИ, землетрясение ощущалось и в Афинах. Разрушена часть церкви Богородицы в Карловаси.

О жертвах информации нет.