В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море, передает Геологическая служба США.
Уточняется, что эпицентр находился в 34 км к от турецкого города Измир и в 14 км от греческого населенного пункта Неон-Карловаси. Глубина очага составила 10 км.
В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов, сообщили местные власти. Отмечается, что землетрясение почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.
По информации греческих СМИ, землетрясение ощущалось и в Афинах. Разрушена часть церкви Богородицы в Карловаси.
О жертвах информации нет.