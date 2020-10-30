Перед нападением на полицию в Татарстане подросток записал видеообращение

Напавший на полицейского в татарстанском Кукморе подросток перед нападением записал видеообращение. Данное видео опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах молодой человек заявляет, что собирается сжечь кафе, где «слушают музыку, продают алкоголь, продают харам».

В ночь на 30 октября 16-летний подросток с помощью «коктейля Молотова» пытался поджечь здание отдела полиции в Кукморе. При попытке задержания он около трех раз ударил ножом полицейского. Другой правоохранитель после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. В результате молодой человек скончался. СК России возбудил уголовное дело о покушении на теракт.

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