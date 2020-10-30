СК возбудил два дела после проверки пермского пансионата для пожилых «Добрые руки»

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту оказания пожилым людям услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и халатности должностных лиц после проверки пансионата «Добрые руки» в Пермском крае. Об этом сообщается на сайте СК.

По данным следствия, в пансионате, который организовала жительница Перми, услуги по уходу за престарелыми людьми осуществлялись без контроля медицинского персонала или других специалистов. В учреждении проживали 12 пенсионеров, один из которых умер. Сейчас все постояльцы госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Следователи анализируют документы, содержащие сведения о перечне, технологии оказания и стоимости услуг, опрашивают наемных работников. Известно также, что руководитель центра объявлена в розыск как подозреваемая.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Неадекватная защита: как постояльцы соцучреждений страдают в пандемию

— Постояльцы дома престарелых на Сахалине пожаловались Путину на 7-месячную изоляцию

— На Урале признали, что женщин принудительно стерилизовали в пансионате