В Мурманске врачи вылечили 90-летнюю пациентку от коронавируса

В Мурманске врачи вылечили 90-летнюю женщину с кардиостимулятором от коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местный оперштаб.

«Почтенный возраст и особенное состояние сердца были причинами для беспокойства за жизнь и здоровье женщины. Но она победила коронавирус и хорошо перенесла операцию на сердце», — сказали в оперштабе.

В настоящий момент пенсионерка просит ее выписать, но врачи оставили ее еще на несколько дней в больнице, чтобы понаблюдать за работой кардиостимулятора.

В Мурманской области коронавирусом заразились 19 656, выздоровели 15 855, погибли 294 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 45 млн заболевших, почти 33 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

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