Заммэра заявила о «хрупком равновесии» в ситуации с COVID-19 в Москве

В настоящее время в Москве наблюдается «хрупкое равновесие» в заболеваемости коронавирусом, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «Интерфакс».

По ее словам, поскольку в последние две недели темпы прироста сокращаются, то сколько человек госпитализируют, примерно столько и выписывают. Так, за последнюю неделю темп прироста вновь выявленных больных составил 2%, а госпитализаций — 3%.

«Мы нащупали такое равновесие, но оно очень хрупкое и может качнуться как в ту, так и в другую сторону», — отметила Ракова.

В последние две недели в Москве ежедневно выявляют от 4 тыс. до 5 тыс. человек с COVID-19, госпитализируют порядка 1200 средних и тяжелых пациентов, добавила заммэра.

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