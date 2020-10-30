Житель Новосибирска получил шесть лет колонии за переводы денег террористам

Первый окружной военный суд назначил проживавшему в Новосибирске иностранцу шесть лет колонии в качестве наказания по обвинению в финансировании террористов, он признан виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год мужчина переводил средства из Новосибирска в Стамбул лицам, причастным к террористической деятельности и находящимся в международном розыске.

О совершенном преступлении стало известно в 2019 году. По данным УФСБ России по региону, иностранец собирал деньги для финансирования международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

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