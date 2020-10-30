В Москве в пятницу ожидается до +7°С без осадков

В Москве в пятницу, 30 октября, ожидается до +7°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +5 до +7°C. Ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и западный 3-8 м/с.

Ночью температура опустится до +4...+6°C. Ожидается облачность, без осадков. Ветер слабый.

Атмосферное давление днем составит 748 мм ртутного столба, ночью – 747 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.