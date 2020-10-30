Правительство РФ выделит Минздраву 25 млрд на выплаты медикам

Правительство РФ выделит из резервного фонда Минздраву около 25 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на два законопроекта распоряжений кабмина, которые согласованы Минфином России.

«Проект подготовлен на основании представленных уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья заявок о прогнозных значениях потребности дополнительных финансовых ресурсов за октябрь 2020 года», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, правительство России решило продлить выплаты врачам, занятым борьбой с коронавирусом, на весь следующий год. Новая схема, по мнению чиновников, позволит избежать проблем, на которые медики жаловались при начислении прошлых выплат — их суммы менялись не только от больницы к больнице, но и от региона к региону. Кроме того, выплаты не получал ряд сотрудников медорганизаций.

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