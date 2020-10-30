Гидрометцентр призвал москвичей не ждать снега в ближайшее время

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшее время в Москве не выпадет снег. По его словам, средняя дата образования снежного покрова — 27-30 ноября, передает ТАСС.

«В среднем снег в Москве выпадает 27-30 ноября. Это средняя дата установления снежного покрова на основе наблюдений метеорологов. Конечно, бывает, что снег ложится и в первых числах ноября, бывает, как в прошлом году — вообще снега не было практически зимой», — сказал он.

По словам Вильфанда, метеорологи не ожидают выпадения даже мокрого снега в ближайшее время.

«Пока что не то что снега, а даже мокрого снега в ближайшее время не ожидаем, только кратковременные дожди», — сказал он.

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