Необязательные перемещения между странами ЕС признали нежелательными

Главы государств ЕС считают нежелательными необязательные перемещения людей через внутренние границы Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Необязательные перемещения в нынешней ситуации безусловно являются нежелательными. Все перемещения граждан должны быть сведены только к строго необходимым, — говорится в сообщении.

28 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что внутренние границы Евросоюза останутся открытыми, а внешние — закрытыми.

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