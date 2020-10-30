Необязательные перемещения между странами ЕС признали нежелательными
Максимс Краюшкинс
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Главы государств ЕС считают нежелательными необязательные перемещения людей через внутренние границы Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
«Необязательные перемещения в нынешней ситуации безусловно являются нежелательными. Все перемещения граждан должны быть сведены только к строго необходимым, — говорится в сообщении.
28 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что внутренние границы Евросоюза останутся открытыми, а внешние — закрытыми.
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