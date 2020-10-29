В Монреале полицейские застрелили мужчину с ножом

На одной из улиц канадского Монреаля полицейские застрелили мужчину, вооруженного ножом, передает телеканал СTV.

Инцидент произошел утром в четверг, 29 октября, когда в полицию поступил телефонный звонок о мужчине с ножом, который вел себя неадекватно.

После приезда стражей порядка этот человек пошел в сторону патрульной машины, а затем направился в сторону другого автомобиля, внутри которого находился водитель. После этого он резко изменил направление и стал идти на полицейских — те были вынуждены открыть огонь.

От полученных ранений мужчина умер в больнице.

По факту случившегося полицией начато внутреннее расследование. Других подробностей не приводится.

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