Свыше 20 тысяч человек привились от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что уже более 20 тыс. человек сделали прививку от коронавируса в столице.

Градоначальник отметил, что при этом случаев, когда бы этим людям потребовался больничный лист, почти не было.

«Что касается того, будет ли человек после прививки носителем и заражать людей, то нет. Потому что в самой прививке живого вируса нет и нечем заражать», — сказал Собянин.

По последним данным, в Москве выявлено 413 928 случаев коронавируса, 303 831 человек излечился, 6 644 пациента скончались.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 44 млн заболевших, более 1,1 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,5 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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