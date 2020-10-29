Стала известна личность напавшего на прихожан церкви в Ницце

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Французские следователи допросили мужчину, который в четверг напал на прихожан в церкви в Ницце, передает бельгийский телеканал RTBF.

По данным канала, преступник сообщил им, что его зовут Брахим и ему 25 лет.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.

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