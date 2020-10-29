В Москве прошел митинг против карикатур на пророка Мухаммеда

У посольства Франции в Москве прошел митинг протестующих против новых публикаций карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo, передает РИА «Новости».

У здания французской дипмиссии порядка 20 человек. Они выкрикивали «Нет!» и искаженное имя президента Франции: «Макарон».

У посольства была усилена охрана, по периметру здания дежурят полицейские.

«Я выступаю против карикатур, оскорбляющих миллионы мусульман. Я как мусульманин оскорблен», — заявил один из митингующих по имени Иса.

Тема карикатур Charlie Hebdo вновь стала актуальной после убийства под Парижем учителя истории Самюэля Пати 16 октября. Преподавателя обезглавил террорист около школы. Ранее Самюэль Пати на уроках, посвященных свободе слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французском Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

Позже во другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.

Кроме того, саудовская полиция задержала саудовского подданного при нападении на охранника консульства Франции в Джидде. Нападавший использовал острый предмет.

В четверг мусульманский мир отмечает день рождения пророка Мухаммеда.

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