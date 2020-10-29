Полиция задержала таксиста, угрожавшего сжечь себя в офисе «Яндекс.Такси» в Москве

В офисе «Яндекс.Такси» на северо-востоке Москвы таксист облился бензином и начал угрожать сжечь себя, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Он также сообщил, что таксиста забрали в полицию.

По данным «Известий», мужчина раньше работал в «Яндекс.Такси», однако недавно у него произошел конфликт с работодателем. По словам задержанного, ему не выплачивали зарплату, а затем отключили от сервиса. В офис компании он пришел, чтобы переговорить с гендиректором.