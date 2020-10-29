«Фавипиравир» получил постоянную регистрацию в России

Препарат для лечения коронавируса «Фавипиравир» получил в России постоянно действующее регистрационное удостоверение, передает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко.

Он также рассказал, что по ускоренной процедуре были допущены к обращению препараты и для профилактики — вакцины, и для противовирусной терапии — «Фавипиравир», «Ремдесивир».

Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что в России зарегистрировали три препарата с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» — «Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 44 млн заболевших, более 1,1 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,5 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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