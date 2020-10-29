На журналистов Первого канала напали в Филадельфии

Съемочная группа российского Первого канала подверглась нападению в американской Филадельфии, передает РИА «Новости».

Корреспондент канала Георгий Олисашвили рассказал, что он и его оператор Максим Катаев поехали снимать последствия разграбления магазинов. Журналисты уже собирались уходить, когда на них напали, отобрав камеру и телефон.

В результате Катаев получил сотрясение мозга.

Олисашвили отметил, что правоохранители отказались проехать на место происшествия, заявив, что «там слишком опасно».

Протесты вспыхнули в Филадельфии после убийства полицейскими темнокожего мужчины. 26 октября 27-летний темнокожий мужчина Уолтер Уоллес, предположительно, вооруженный ножом, шел в сторону сотрудников полиции. Несмотря на призывы со стороны полицейских бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение, после чего полицейские несколько раз выстрелили в мужчину, и он скончался. По данным СМИ, Уоллес страдал психическим расстройством.