Школьникам в Самарской области запретили посещать ТЦ без родителей

В Самарской области несовершеннолетним запретили посещать торговые центры во время школьных каникул без родителей из-за риска заражения COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе.

Ранее школьные каникулы в Самарской области продлили на неделю — до 8 ноября.

С начала пандемии в регионе подтверждены 15 458 случаев заражения коронавирусом.

В России выявили более 1,5 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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