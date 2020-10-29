В России проведено более 59,2 млн тестов на коронавирус

В России за все время проведено более 59,2 млн тестов на коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Из них за последние сутки было сделано 553 тыс. исследований.

Также сообщается, что 368 245 граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение COVID-19.

В России выявили более 1,5 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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