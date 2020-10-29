Роспотребнадзор обнаружил коронавирусы у летучих мышей в РФ

Специалисты выяснили, что некоторые летучие мыши в России заражены коронавирусами, однако их тип до сих пор не установлен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анну Сперанскую.

«Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования», — рассказала Сперанская.

Она отменила, что летучие мыши, как правило, не опаснее других животных, а переносчиками опасных вирусов смогут стать также лисы или ежи. Тем не менее человеку не рекомендуется трогать летучих мышей и пытаться разорять их гнезда.

По словам Сперанской, исследование будет продолжать еще около двух лет.

Роспотребнадзор начал исследования по выявлению коронавирусов у летучих мышей в августе 2020 года. Ученые намерены установить возможные пути распространения вирусов и риски возникновения вспышек новых болезней.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бессимптомное течение COVID-19 связали с проблемной работой иммунитета

— Ученые нашли недостаток витамина у большинства зараженных коронавирусом

— Ученые нашли повреждения мозга у больных COVID-19