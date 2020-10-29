Жители России назвали самые экологически чистые мегаполисы

Граждане России назвали города с самой лучшей экологией. Первую строчку среди мегаполисов заняли Тюмень и Казань, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос онлайн-сервиса по поиску работы Superjob.

«Тюмень и Казань — мегаполисы с лучшей экологией по мнению жителей, Тольятти и Рязань — самые загрязненные города. Самая свежая вода в Иркутске и Красноярске. Самый чистый воздух в Тюмени и Краснодаре, здесь же качественные продукты питания», — говорится в исследовании.

Так, среди жителей Тюмени считают экологическую обстановку «хорошей» или «нормальной» 84% опрошенных. Город также получил высокие оценки граждан по качеству воздуха (3,7 из 5 баллов), качеству продуктов питания (3,6 балла) и работы по утилизации отходов (3,6 балла).

В Москве считают экологическую обстановку нормальной лишь 46% респондентов. В 2011 году этот показатель составлял 19%, отмечается в опросе.

В социологическом исследовании приняли участие по тысяче человек из городов-миллионников и по 700 респондентов из городов-полумиллионников.

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