Москалькова рассказала об отношении россиян к масочному режиму

Россияне с пониманием относятся к масочному режиму в общественных местах, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом сообщает ТАСС.

В России, в отличие от других стран, протест против мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа «единичный», граждане проявляют сознательность.

С 28 октября в России установлено обязательное ношение масок в местах массового скопления людей.

Всего в мире с начала пандемии новой коронавирусной инфекции зарегистрировано более 44 млн заболевших, около 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».