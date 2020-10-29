Создателя «Омбудсмена полиции» оставили под арестом до 2021 года

Суд продлил арест основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, сообщает РБК со ссылкой на его адвоката Александра Самухова.

Воронцов останется под стражей до 20 января 2021 года, рассказал адвокат. По его словам, защита просила изменить меру пресечения на домашний арест или поручительство, однако суд решил продлить арест.

Самухов добавил, защита намерена обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

8 мая текущего года Воронцов был заключен под стражу по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц.

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