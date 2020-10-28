На Украине задержали обвиняемую в США в похищении журналиста
Максимс Краюшкинс
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Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение в котором, некая Хаджи Наджибулла обвиняется в похищении американского журналиста и двух граждан Афганистана в 2008 году. Об этом сообщает Reuters.
Она была задержана на Украине.
Ее экстрадировали в США для проведения суда.
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