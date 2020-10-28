Во Вьетнаме около 50 человек пропали после оползня

Семь человек погибли, еще 46 пропали без вести после схода двух оползней во вьетнамской провинции Куангнам, сообщил портал «Ви-эн экспресс».

По информаци издания, оползни сошли из-за сильных ливней, вызванных тайфуном «Молаве». По оценкам экспертов, «Молаве» стал самым мощным тайфуном за последние 20 лет.

Поисковые работы продолжаются. Премьер-министр страны Нгуен Суан Фук запросил помощь национального комитета по поисково-спасательным работам и реагированию на чрезвычайные ситуации.

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