Во Вьетнаме около 50 человек пропали после оползня
Карина Казанцева
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Семь человек погибли, еще 46 пропали без вести после схода двух оползней во вьетнамской провинции Куангнам, сообщил портал «Ви-эн экспресс».
По информаци издания, оползни сошли из-за сильных ливней, вызванных тайфуном «Молаве». По оценкам экспертов, «Молаве» стал самым мощным тайфуном за последние 20 лет.
Поисковые работы продолжаются. Премьер-министр страны Нгуен Суан Фук запросил помощь национального комитета по поисково-спасательным работам и реагированию на чрезвычайные ситуации.
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