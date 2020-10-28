Туроператоры рассказали, где россияне собираются отмечать Новый год

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Примерно две трети туров на Новый год, покупаемых россиянами, приходятся на внутрироссийские направления, сообщил TourDom.ru.

Больше всего туров россияне покупают в отели Сочи, на втором месте — Красная Поляна. Затем идут Крым, Калининградская область, Казань и курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Из международных направлений лидирует Турция, затем Танзания, Куба, Абхазия и Египет. В среднем зарубежная поездка обойдется в 112 тыс. руб.

Эксперты подчеркнули, что продажи идут с опозданием. Люди откладывают покупки, потому что ждут развития ситуации с коронавирусом.

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