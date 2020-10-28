Минздрав назвал условия для лечения от COVID-19 на дому
Граждане с коронавирусом могут лечиться на дому, если у них есть возможность находиться в отдельной комнате. Об этом говорится в приказе Минздрава России.
Согласно документу, лечение от COVID-19 в домашних условиях возможно, если пациент не проживает в общежитии или коммунальной квартире.
Он также не должен жить с лицами старше 65 лет и с гражданами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Кроме того, в документе подчеркивается, что у заболевшего должна быть возможность находиться в отдельной комнате.
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