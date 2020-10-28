Запрет на ночное посещение кафе и ресторанов ввели в Свердловской области

В Свердловской области запретили посещение кафе и ресторанов ночью. Соответствующий указ губернатора Евгения Куйвашева опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь носить защитные маски нужно на любых территориях общего пользования. Кроме того, требуется соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м, за исключением такси.

Согласно документу, развлекательные заведения и места общественного питания не могут принимать посетителей с 23.00 до 6.00. В дневное время все посадочные места должны быть оснащены специальными защитными перегородками или экранами.

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