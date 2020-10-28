В Госдуме предложили выдавать «аптечку» лечащимся от коронавируса на дому

Заразившиеся коронавирусом россияне, которые лечатся дома, должны бесплатно получать аптечку с противовирусными препаратами и витаминами C и D, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. Об этом пишет РИА «Новости».

«Возможно, необходимо сформировать пособия для лечения коронавируса. К примеру, создать амбулаторный запас препаратов, которые по рецепту врача должны выдаваться больным коронавирусом бесплатно. Я бы назвал это некой аптечкой и предлагаю выдавать бесплатно инфицированным COVID-19», — сказал депутат.

Он также подчеркнул, что необходимо усилить мониторинг за наличием лекарств в аптеках.

В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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