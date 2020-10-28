Россиянам запретят брать животных на пляжи

С 1 января 2021 года россиянам запрещается брать на пляжи животных, за исключением собак-поводырей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на утвержденные МЧС единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах.

«Посетителям пляжей запрещается... 4.2.7. Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей», — говорится в тексте.

Также россиянам запрещается играть в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах и допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся». Более того, нельзя купаться при красном или черном флагах, заплывать за буйки, срывать и топить их.

Документ также обязывает владельцев пляжей обследовать дно и обеспечивать работу спасателей.

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