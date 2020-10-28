В Минздраве объяснили требование к врачам согласовывать заявления по COVID-19

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов объяснил требования ведомства к врачам о согласовании публичных заявлений по теме коронавируса, передает «Интерфакс».

По словам Кузнецова, министерство не ограничивает и даже приветствует выступления врачей в СМИ, поскольку порой это помогает вскрывать наболевшие проблемы отрасли.

Однако граждане страны должны получать только достоверную информацию, а не «досужие домыслы».

Кузнецов пояснил, что на данный момент любые заявления специалистов подведомственных организаций трактуются СМИ и воспринимаются аудиторией как позиция министерства, хотя в действительности это не всегда так.

Он подчеркнул, что рекомендации координировать публичные выступления медиков помогут сделать их более взвешенными и профессиональными.

Ранее стало известно, что Минздрав призвал врачей согласовывать все публичные высказывания о коронавирусе.

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