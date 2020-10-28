Полицейский был убит петухом при попытке остановить незаконный петушиный бой

Офицер полиции был убит петухом при попытке остановить незаконную петушиную схватку на Филиппинах. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление властей.

Лейтенант Кристиан Болок был ранен петушиным багром - металлическим клинком, прикрепленным к птице для драки. Багор попал в бедренную артерию Болока, когда он пытался конфисковать птицу.

«Его срочно доставили в провинциальную больницу, но по прибытии констатировали смерть из-за сильной потери крови», — говорится в заявлении полиции.

На Филиппинах существует долгая история проведения как легальных, так и нелегальных петушиных боев, но этот вид спорта был запрещен в регионе в августе после того, как было установлено, что он является источником распространения коронавируса.

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