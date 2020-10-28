Бизнесмену Быкову предъявлено еще одно обвинение

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, находящегося под арестом по подозрению в организации заказного убийства. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

«Предъявлено обвинение Анатолию Быкову в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2004 году Быков задумал совершить убийство 42-летнего жителя Красноярска, который являлся учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. С сентября по октябрь 2004 года Быков встретился со своим знакомым и предложил ему совершить убийство. Мужчина дал согласие на преступление за $50 тыс., а Быков согласился заплатить.

Как сообщалось, Следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов в отношении бизнесмена Анатолия Быкова.

Ранее Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности. По версии следствия, Быков причастен к убийствам Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были совершены летом 1994 года. Убийство было совершено в результате конфликта между Быковым и Наумовым, считают следователи. По их данным, после конфликта перед автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Бизнесмен решил, что за организацией покушения стоят Наумов и Войтенко.

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