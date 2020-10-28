Две гражданки России пострадали при нападении с ножом на туристов во Вьетнаме
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Две гражданки России пострадали в результате нападения с ножом на туристов в курортном городе Нячанг во Вьетнаме, одну из них с колото-резаными ранами госпитализировали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального консула РФ в Хошимине Алексея Попова.
Отмечается, что жизни находящейся в больнице россиянки ничего не угрожает.
«Еще одна росгражданка получила легкие ранения. Ей также была оказана медицинская помощь. В настоящее время она находится дома на амбулаторном лечении», — сказали в диппредставительстве.
Отмечается, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с пострадавшими гражданами.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Захарова оценила данные о возможном освобождении россиян в Ливии