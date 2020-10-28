В Москве за сутки выявили 3 670 случаев коронавируса

В Москве за минувшие сутки выявили 3 670 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного санитарного врача по городу Москве Елену Андрееву.

Отмечается, что это количество стало минимальным с 8 октября.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в общей сложности в российской столице выявлено 409 022 случая заражения коронавирусом. От инфекции скончались 6 578 человек (75 — за минувшие сутки), при этом вылечился 300 051 пациент (3 577 за последние сутки).

Известно, что 1 202 человека из числа новых заболевших госпитализированы, 323 пациента находятся на аппарате ИВЛ.

Среди новых выявленных случаев оказалось 45,2% пациентов в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% — от 46 до 65 лет, 10,4% — от 66 до 79 лет, 4,3% — старше 80 лет. Кроме того, среди новых инфицированных 8,2% — дети.

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