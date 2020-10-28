Власти Катара извинились за осмотры гинекологами женщин в аэропорту

Власти Катара выразили сожаление в связи нарушением личных свобод пассажиров аэропорта в столице страны Дохе из-за осмотра женщин гинекологами в попытках найти женщину, оставившую в аэропорту ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что в Катаре разыскивают женщину, которая в начале октября оставила в международном аэропорту Дохи имени Хамада новорожденного младенца и скрылась. После этого случая обострились отношения между Катаром и Австралией, пассажирки рейса из Дохи в Сидней рассказали, что без их согласия они были принудительно осмотрены гинекологами в машине скорой помощи возле аэропорта. В этом же признались женщины, которые вылетали из Катара в других направлениях.

«В то время как целью срочного осмотра было не позволить виновным в ужасном преступлении сбежать, Катар сожалеет в связи с неудобством или нарушением личных свобод какого-либо пассажира, вызванных этим действием», — говорится в сообщении катарского правительства.

Руководство страны призвало к проведению прозрачного и всеобъемлющего расследования произошедшего. Отмечается также, что такой инцидент с найденным в подобном состоянии новорожденным ребенком в аэропорту Дохи случился впервые.

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