Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Чили
Михаил Кириллов
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Подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы в Чили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
По информации специалистов, эпицентр землетрясения располагался в 36 км от поселка Рауко, где проживают более 3 тыс. человек. Его очаг залегал на глубине 58,3 км под землей.
Данных о пострадавших или сильных разрушениях пока не поступало.
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