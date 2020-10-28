Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Чили

Подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы в Чили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

По информации специалистов, эпицентр землетрясения располагался в 36 км от поселка Рауко, где проживают более 3 тыс. человек. Его очаг залегал на глубине 58,3 км под землей.

Данных о пострадавших или сильных разрушениях пока не поступало.

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