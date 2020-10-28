В ЕК предупреждают о нехватке вакцины от COVID-19 для Европы до 2022 года

Странам Европы может не хватить в полной мере вакцины от коронавирусной инфекции до 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Достаточное количество доз вакцины для всего населения [Европы] не ожидается до конца 2021 года», — цитирует источник слова представителя Еврокомиссии (ЕК), озвученные во время закрытой встречи с дипломатами стран-членов Евросоюза.

Ранее Еврокомиссия уточняла, что она сделала предзаказ на вакцины компаний AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna и консорциума фармакологических компаний BioNTech и Pfizer.

Всего ЕК планирует закупить более миллиарда доз вакцин. Известно, что крупнейший контракт с AstraZeneca на 400 млн доз уже вступил в силу 27 августа, и ЕК уже оплатила по нему €336 млн.

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