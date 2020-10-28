У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5

В Тихом океане у восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5, передает РИА «Новости» со ссылкой на филиал «Единой геофизической службы РАН».

По данным службы, землетрясение произошло в среду рано утром по местному времени.

Как отмечается, эпицентр стихии находился на глубине 57,8 км и в 151 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

В краевом главке МЧС агентству сообщили, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Землетрясение произошло на юго-восточном побережье Камчатки

— На Камчатке с разницей в пять минут произошли два небольших землетрясения

— На Камчатке за сутки произошло шесть землетрясений