У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5
Антон Демидов
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В Тихом океане у восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5, передает РИА «Новости» со ссылкой на филиал «Единой геофизической службы РАН».
По данным службы, землетрясение произошло в среду рано утром по местному времени.
Как отмечается, эпицентр стихии находился на глубине 57,8 км и в 151 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.
В краевом главке МЧС агентству сообщили, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет.
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