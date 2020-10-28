Учительницу из Ейска наказали за снижение оценки школьнику из-за его «личного мнения»

В городе Ейске Краснодарского края учительница поставила тройку десятикласснику из-за того, что в его в сочинении было «очень много» личного мнения. Об этом сообщает издание «Краснодарские известия».

Школьник в своей работе поразмышлял о занятости людей, которая, по его мнению, мешает им «замечать прекрасное в осени». Также учащийся написал в сочинении, что люди не стараются «разглядеть хорошее, а сразу видят плохое».

«Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!» — написала преподаватель замечание под работой десятиклассника.

Как отметила начальник управления образованием администрации Ейского района Лидия Браун в беседе с порталом «Кубань 24», педагог не имел права оставлять такой комментарий. Она указала, что преподаватель поступил неэтично.

«Учитель полностью свою неправоту. Комментарий, который она оставила к сочинению ребенка, конечно же, недопустим. Мальчику и его семье принесены извинения», — рассказала Браун.

Она сообщила, что к учительнице будут применены меры дисциплинарного взыскания.

В ведомстве также добавили, что семья мальчика не имеет претензий ни к педагогу, ни к школе.