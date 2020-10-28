Пожароопасный сезон на юге европейской части РФ закончится в начале ноября

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что сезон высокого риска возникновения природных пожаров на юге европейской части России закончится в начале ноября, передает РИА «Новости».

По его словам, пожароопасный сезон в этой части страны закончится в первой декаде следующего месяца.

Как рассказал синоптик, в Астраханской области, в Ставрополье и в Калмыкии местами наблюдается чрезвычайная пожарная опасность.

По словам специалиста, вероятность возникновения пожаров также высока в Волгоградской области.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Все природные пожары в Ростовской области ликвидированы

— На Сахалине высадят более 160 тыс. деревьев

— Лесные пожары больше не угрожают домам на юге Калифорнии