Пожароопасный сезон на юге европейской части РФ закончится в начале ноября
Антон Демидов
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что сезон высокого риска возникновения природных пожаров на юге европейской части России закончится в начале ноября, передает РИА «Новости».
По его словам, пожароопасный сезон в этой части страны закончится в первой декаде следующего месяца.
Как рассказал синоптик, в Астраханской области, в Ставрополье и в Калмыкии местами наблюдается чрезвычайная пожарная опасность.
По словам специалиста, вероятность возникновения пожаров также высока в Волгоградской области.
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