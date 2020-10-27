Более 500 уголовных дел возбудили в Белоруссии из-за беспорядков

В Белоруссии возбуждено более 500 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, заявил заместитель начальника управления генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Андрей Сербун. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Уголовные дела связаны с организацией беспорядков и активным участием в них, рассказал Сербун. По его словам, большинство дел связаны с происходящим в Минске.

Представитель белорусской генпрокуратуры подчеркнул, что правоохранительные органы установят личность каждого нарушителя.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила, что с 26 октября в Белоруссии начнется общенациональная забастовка.

25 октября истек срок «народного ультиматума», который она предъявила властям республики. Тихановская заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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