В Петербурге у женщины отберут 26 собак

Власти Санкт-Петербурга постановили изъять у жительницы Колпинского района 26 собак за то, что она не выгуливала их, пишет «Интерфакс».

«По словам заявительницы, ее соседка, владелица питомцев, сначала прикармливала бездомных собак, потом брала их к себе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на запах пожаловались соседи.

Животных перевезут в приют, для них уже оборудовали вольеры. Ветеринары осмотрят и вакцинируют собак.

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