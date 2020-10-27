В Петербурге у женщины отберут 26 собак
Оксана Черемисова
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Власти Санкт-Петербурга постановили изъять у жительницы Колпинского района 26 собак за то, что она не выгуливала их, пишет «Интерфакс».
«По словам заявительницы, ее соседка, владелица питомцев, сначала прикармливала бездомных собак, потом брала их к себе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на запах пожаловались соседи.
Животных перевезут в приют, для них уже оборудовали вольеры. Ветеринары осмотрят и вакцинируют собак.
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