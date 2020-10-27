Роспотребнадзор: 85% процентов заболевших COVID-19 нарушали требования

Среди россиян, заразившихся коронавирусом нового типа, 85% человек не соблюдали требования безопасности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«При опросе, мы опрашиваем всех заболевших, 85% из них говорят о том, что они нарушали существующие, действующие сегодня правила. Они не носили маски, они не мыли руки», — рассказала Попова.

Она также отметила, что самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 наблюдается среди людей старше 60 лет, незначительно меньшее число заболевших на 100 тысяч человек зафиксировано в возрастной группе от 30 до 49 лет.

С 28 октября в России вводится обязательное ношение масок в местах массового скопления людей.

Всего в мире с начала пандемии новой коронавирусной инфекции зарегистрировано более 43 млн заболевших, около 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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