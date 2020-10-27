Прокуратура просит почти два года колонии за фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк»

Гособвинение просит приговорить почти к двум годам колонии жителя Казани, обвиняемого в размещении фотографии лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в прокуратуре Татарстана.

По данным источника, прокуратура просит приговорить обвиняемого к 1 году и 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 290 тысяч рублей.

В 2020 году акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-формате из-за опасности распространения коронавируса нового типа. По итогам акции Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел из-за публикации на сайте мероприятия фотографий нацистов.

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