Путин поддержал идею ввести новые механизмы защиты правды о ВОВ

Президент России Владимир Путин поддержал идею введения новых механизмов защиты правды о Великой Отечественной войне. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по культуре и искусству, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Во время заседания глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила на законодательном уровне запретить отождествлять цели и действия советского руководства с целями и действиями нацистской Германии в годы войны.

«Согласен с вашими предложениями», – ответил российский лидер.

При этом Путин добавил, что вводить такие механизмы нужно «аккуратно». При этом он подчеркнул, что Россия вправе принимать подобные решения.

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