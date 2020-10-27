Муфтий Азиатской части России заявил, что действия Макрона могут привести к человеческим жертвам

Действия президента Франции Эммануэля Макрона могут привести к расколу французского общества, религиозному противостоянию и человеческим жертвам. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов.

«Мусульмане Франции сегодня чувствуют себя изгоями под теми лозунгами, которые провозглашаются Макроном и его окружением. Это очень большая ошибка, если это не целенаправленная кампания против мусульман Франции. Я никогда не слышал, чтобы в нашей стране какой-нибудь губернатор, а тем более президент говорил об одной части населения негативно, а о другой – позитивно. А Макрон как раз это и делает, противопоставляя одну часть общества другой. Его политика может привести к противостоянию на религиозной почве и новым жертвам», — сказал он.

Нафигулла Аширов также поддержал муфтия Чечни, назвавшего президента Франции «врагом мусульман».

«Я думаю, что это простая констатация факта и предостережение, поскольку действия Макрона могут привести к еще большим трагическим последствиям», — заключил собеседник издания.

Ранее муфтий Чечни и советник главы республики Салах-Хаджи Межиев назвал Эммануэля Макрона «террористом номер 1» и «врагом всех мусульман». Также он осудил акции памяти убитого преподавателя Самюэля Пати.

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