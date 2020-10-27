Во время перестрелки между сотрудниками СОБР и ОМОН в Чечне погибли два человека

Два человека погибли в Чечне в ходе перестрелки, устроенной сотрудниками ОМОН и СОБР. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«В селе Ачхой-Мартан в Чечне недалеко от кафе произошла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН, в результате которой погибли два человека, среди которых один сотрудник Росгвардии и еще один гражданский», — говорится в сообщении.

Число пострадавших уточняется.

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