Во время перестрелки между сотрудниками СОБР и ОМОН в Чечне погибли два человека
Максимс Краюшкинс
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Два человека погибли в Чечне в ходе перестрелки, устроенной сотрудниками ОМОН и СОБР. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
«В селе Ачхой-Мартан в Чечне недалеко от кафе произошла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН, в результате которой погибли два человека, среди которых один сотрудник Росгвардии и еще один гражданский», — говорится в сообщении.
Число пострадавших уточняется.
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