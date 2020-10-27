В РФ запретят ночные рестораны и развлекательные мероприятия из-за коронавируса

Роспотребнадзор предписал запретить ночные зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания в вечернее время по всей России.

Главный государственный санитарный врача Анна Попова постановила запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с 23.00 до 6.00 выполнять услуги общественного питания и проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

«Принять меры санитарно-эпидемиологического характера (в том числе посредством осуществления ограничительных мероприятий), направленных на защиту лиц, относящихся к группе риска заболевания COVID-19», — говорится в тексте постановления.

Как отмечается, постановление вступает в силу с 28 октября.

Всего, по данным на 26 октября, в РФ зарегистрировали 1,5 млн случаев коронавируса, из них выздоровели свыше 1,1 млн человек и 26,2 тыс. пациентов умерли. Активными

считаются 358 859 случаев.

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